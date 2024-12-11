Suriye’nin durumuna bakın

Haber Merkezi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, deprem bölgesi ziyaretleri kapsamında Hatay’da konuştu.

Dervişoğlu, "Türkiye ağır günler geçiriyor. Hemen burnunuzun dibinde komşunuz Suriye’de çeşitli olaylar yaşanıyor. Etnik köken üzerinden, mezhep üzerinden birtakım tartışmaları güncellemeye çalışanlar da olacak önümüzdeki süreçle alakalı. Hatay bölgesi, genel anlamıyla Türkiye’nin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin sembolüdür. Etnik köken üzerinden, mezhep üzerinden birtakım tartışmaları güncellemeye çalışanlar da olacak. İnsanları birbirinden ayırmaya kalkışanlar Suriye’nin durumuna baksın, orada yaşananlara baksın " ifadesini kullandı