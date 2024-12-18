Suriye’nin kuzeyine operasyon hazırlığı

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ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Türkiye ve desteklediği Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Kuzey Suriye’ye yönelik ‘harekat hazırlığında’ olduğunu ileri sürdü. ABD’li yetkililere dayandırılan haberde, Türkiye’nin Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) hedef alacağı sınır ötesi operasyonun ‘yakında başlayabileceği’ iddia edildi.

SMO’nun, Türkiye’den birlikler ile beraber sınırda konuşlandırıldığı belirtildi. Gazete Duvar’daki habere göre ABD’li yetkililer, SMO’nun yanı sıra üniformalı komandolar ve topçu birliklerinden oluşan kuvvetlerin Kobani sınırında yoğunlaştığını öne sürdü. Türkiye’nin 2019 yılında düzenlediği Barış Pınarı Harekatı öncesinde de benzer görüntülerin ortaya çıktığına işaret edildi.