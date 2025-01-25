Suriye’nin uyguladığı tarife revize edilecek

Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, Suriye ile ticaret ve gümrük vergilerinin revize edilmesi için Suriyeli yetkililerle bir yol haritası belirlendiğini duyurdu. Bakanlığın açıklaması, Suriye’de geçiş hükümetinin 11 Ocak’ta Türkiye’den ithal edilen mallar dahil olmak üzere gümrük vergilerini yüzde 300 ila 500 oranında artırmasının ardından geldi.

Bakanlık, Suriye’deki yönetim değişikliğinin ardından Türk mallarının artık "Sadece kuzeyde barış harekatları ile özgürlüğe kavuşan bölgelerde değil, bütün Suriye topraklarının ve halkının tamamına ulaşabileceği" ifadelerine yer verdi. Bakanlık açıklamasında şu hususlar kaydedildi:

“Suriye'deki yeni hükümet yönetiminin 11 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe koyduğu ve bütün komşu ülkeler ve bütün dünya ülkeleri için ortak ve tek bir gümrük rejiminin uygulanması ile başlayan süreçte bazı yanlış anlaşılmalar ve karışıklıklar ortaya çıkmıştır.”