Suriye’ye yönelik Sezar yaptırımları: ABD Senatosu'ndan önemli adım

ABD Senatörü Joe Wilson, Senato'nun Suriye'ye yönelik yaptırımları içeren Sezar Yasası'nın kaldırılması yönünde oy kullanmasından duyduğu memnuniyeti bildirdi.

Wilson, ABD X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD Senatosu'nun eski Suriye rejimine yönelik Sezar Yasası yaptırımlarının kaldırılması yönünde oy kullandığını belirtti.

Cumhuriyetçi Senatör Wilson, paylaşımında, "Senatonun, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın (NDAA) bir parçası olarak Sezar Yasası'nı iptal etmesinden dolayı minnettarız!" ifadelerine yer verdi.

TRUMP'IN İMZASI GEREKİYOR

Söz konusu yasanın, Suriye'de "artık var olmayan bir rejime" uygulanması için var olduğunu hatırlatan Wilson, "Suriye'nin başarısı artık bunun tamamen iptal edilmesine bağlı" diye ekledi.

Yasanın yürürlükten tamamen kaldırılması için, ABD Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanması ve Başkan Donald Trump'ın imzasına sunulması gerekiyor.

SEZAR YASASIYLA İLGİLİ SÜREÇ

ABD Başkanı Trump, 30 Haziran'da Suriye'ye yönelik ABD yaptırım programını sonlandırmak için bir başkanlık kararnamesi yayınlamıştı, ancak insan hakları ihlalleri, kimyasal silah faaliyetleri ve uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili yaptırımlar halen devam ediyor.

Trump, mayıs ayında Suudi Arabistan'da düzenlenen bir yatırım forumunda Suriye yaptırımlarını kaldıracağını duyurmuştu. Bu açıklamadan bir gün sonra Trump, Suudi Arabistan'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile, 25 yılın ardından ABD ve Suriye liderleri arasında ilk kez gerçekleşen tarihi görüşmede bir araya gelmişti.

2019 yılında yürürlüğe giren Sezar Yasası, Beşar Esad yönetimindeki Suriye'nin ekonomik toparlanmasını kısıtlamak amacıyla ABD tarafından yürürlüğe konulmuştu.

Yasanın yürürlükten kaldırılması, Suriye'de Mart 2025'te kurulan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin desteklenmesi bağlamında yabancı yatırım ve yardımların ülkeye geri dönmesinin önünü açacak.