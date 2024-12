Suriye’yi 4’e bölme senaryoları devrede

CHP’nin ‘gölge dışişleri bakanı’ Prof. Dr. İlhan Uzgel, BirGün TV’ye konuştu. Uzgel’in öne çıkan ifadeleri şu şekilde:

Suriye’de saha çok kaygan, bir günde şehirler değişiyor, görülmemiş şeyler bunlar. 2016’dan bu yana çatışma dinamiği azalmıştı. Suriye’de son günlerde uzun süredir yapılan bir hazırlığın hayata geçirildiğini görüyoruz. Suriye’nin bölünmesi politikasının uygulanmasıyla karşı karşıyayız. Büyük bir olasılıkla butik bir Suriye, bir HTŞ bölgesi, Fırat’ın doğusunda bir PYD/SDG bölgesi ve kuzeyde Türkiye’nin kontrol ettiği bir bölgeden oluşan, üç ya da dörde bölünecek. Esad’lı Suriye’nin sonuna geliniyor gibi. Bunun nasıl gelişeceğini bilemeyiz ama bir örgüt tarafından kentlerin tek tek domino taşı gibi düşürülmesi normal değil.

BUNDAN SONRA İRAN’SIZ BİR SURİYE GÖRECEĞİZ

Belli ki Rus hava gücü ve Hizbullah-İran desteği olmadan Suriye ordusu HTŞ’ye karşı tutunamıyor. HTŞ bu savaş için çok iyi hazırlanmış. Rusya göstermelik birkaç saldırıda bulundu sadece. Irak sınırından da Şii milislerin geçişi engelleniyor, havadan vuruluyor. İsrail zaten çok uzun süredir Hizbullah ve İran uzantılarını vurarak savaş koşullarını HTŞ için kolaylaştırdı, adeta onun hava kuvveti görevini üstlendi. Bundan sonra İran’sız bir Suriye göreceğiz. İran’ın bölgedeki etkisini zayıflatmak için sıradaki ülke Irak olabilir. Askeri olarak olmasa da siyasi baskı gelebilir. Halihazırda bir baskı var ve bunu artırırlar.

Prof. Dr. İlhan Uzgel

HTŞ’NİN HAZIRLIĞININ GÖRÜLMEME İMKÂNI YOK

HTŞ uzun süredir saldırı başlatacağını söylüyordu. Şam yönetiminin bu uzun süredir yapılan hazırlığı görmeme imkânı yok ancak çaresiz kaldı. HTŞ’nin saldırıya geçmesi değil şehirlerin bu kadar hızlı düşmesi şaşırtıcı oldu. Halep, Hama, Humus bir bir düşüyor, bu tesadüfen olacak bir şey değil. Bir örgütün düzenli ordudan daha güçlü olması çok rastlanan bir şey değil. Bir örgüt gibi değil düzenli bir ordu gibi hareket etti. İyi donatılmış olduğunu, gelişmiş silahlara sahip olduğunu, iyi eğitildiğini ve çok iyi bir harekat planının hazırlanmış olduğunu görüyoruz. Bu da arkasında ciddi bir kurmay akıl olduğunu gösteriyor.

HTŞ şu an çok iyi bir fırsat yakalamış durumda. Rusya ve Hizbullah desteğinden mahrum, moralsiz, donanımsız, yorgun bir Suriye yakaladı. Dolayısıyla Şam’a kadar uzanabilir. SDG ise Fırat Nehri’nin doğusunda kazanımlarını artırmaya çalışıyor. Şu an HTŞ ile doğrudan çatışmaya girmek istemiyor, gücünü burada tüketmek istemiyor çünkü saha belirsiz. Ankara’nın planı Tel Rıfat’tan sonra Münbiç’i almak gibi duruyor, bunu başarabilirler de. Dolayısıyla Fırat’ın batısını YPG/SDG’den tamamen arındırmayı hedefliyor. HTŞ’ye şu an dokunmuyor, SMO ile HTŞ’nin şu anda karşı karşıya gelmesini istemiyor. HTŞ’yi izliyor ve SMO’yu YPG’ye karşı kullanmaya devam ediyor.

ADIM ADIM BUTİK SURİYE’YE DOĞRU

Esad, ülkenin batısında Akdeniz kıyısında küçük “butik bir Suriye’yi” elinde tutarsa kendisini şanslı sayabilir bu koşullarda. Suriye’den çıkarılan İran’ın da Akdeniz ile bağlantısı kopmuş olacak. Esad’ın bu kayıpları telafi etme gücü de olmayacak. Ülkeyi tamamen terk ettiğini de görmemiz olası.

HTŞ’NİN İMAJ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

HTŞ imaj çalışmalarını ciddi bir şekilde sürdürüyor. Kendisini “yenileyecek”, bir örgütten Avrupa’nın bıraktığı “çok kültürlülüğü” gündeme getirecek belki de. IŞİD benzeri uygulamalardan uzaklaşarak dünyada “sempati” oluşturmaya çalışacak. Gayet sistematik, planlanmış bir sürecin hayata geçişini yaşıyoruz. Suriye’nin bölünmesi bölgede yeni istikrarsızlıklara kapı açacak. Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumasını savunuyoruz. Esad muhatap alınmalı.