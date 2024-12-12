Suriye’yi Suriyeliler yönetmeli

Suriye’deki gelişmeler üzerine CHP de milletvekillerine bilgilendirme yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcıları İlhan Uzgel ve Yankı Bağcıoğlu, milletvekilleriyle TBMM’de toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Uzgel ve Bağcıoğlu, harita üzerinden bölgedeki gelişmeleri milletvekillerine anlattı. Toplantıda, AKP’nin destekleyen politikaları nedeniyle HTŞ’nin büyüdüğü dile getirildi. Erdoğan’ın da Kasım ayının son haftasında Esad’a el uzattığının altını çizen CHP’liler,

“Suriye’de yaşanacakları, elinde istihbarat gücü olduğunu savunan iktidar da beklemiyordu” değerlendirmesini yaptı.

Suriye’de devletin yıkılması ile açığa çıkan büyük belirsizliğin Türkiye’ye de zarar vereceğini kaydeden CHP kaynakları, “YPG ve HTŞ’nin bölgede ne yapacağı belli değil. Her ikisi de Türkiye için tehdit oluşturuyor. Bir devlet yıkıldı, çok büyük bir belirsizlik meydana geldi. Bu gelişmelere el ovuşturmak doğru değil. Biz, Suriye’nin Suriyeliler tarafından yönetilmesi gerektiğini, parçalı yapının olmaması gerektiğini düşünüyoruz” yorumlarında bulundu.

Edinilen bilgiye göre CHP’de, “Suriye’de Esad rejiminin son bulmasının, ancak ülkede demokrasinin tesis edilmesi ile anlamlı hale geleceğinin” altını çizen değerlendirmeler öne çıktı. Suriye’de ABD ve İsrail güdümünde bir parçalı yapının Türkiye’ye zarar vereceğini kaydeden CHP kaynakları, “Suriye’yi Suriyeliler yönetmelidir” görüşünü dile getirdi. Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların ülkesine dönmeyeceği öngörüsünde de bulunan CHP kaynakları, “AKP’nin yaratmaya çalıştığı algıya rağmen Türkiye’deki sığınmacı krizi çözülemeyecek” ifadelerini kullandı.