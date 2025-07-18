Surlara MHP bayrağı asıldı

Haber Merkezi

PKK’nin silah yakma törenini ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her yeri bayrakla donatma çağrısına karşılık AKP Diyarbakır İl Örgütü, Sur esnafını gezerek bayrak dağıttı, ardından Diyarbakır’ın tarihi Sur’larına bayrak astı.

Üst geçitlere Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kürtçe teşekkür içeren “Spas Reis” pankartları asılırken, dün de Dağkapı Meydanı’ndaki Sur’a ilk defa 3 hilalli MHP bayrağı asıldı. MHP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından MHP bayrağı ve Türk bayrağının asıldığı Sur’a Devlet Bahçeli’ye teşekkür sözleri içeren dev bir pankart da asıldı.

Bayraklar ve teşekkür pankartı çevredeki yurttaşların tepkisini çekti.