Surp Pırgiç’te işçi kıyımı

Emek Servisi

İstanbul’daki Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfında “Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar” gerekçesiyle küçülmeye gideceklerini söyledikleri 8 çalışanı işten attı. Evrensel’in haberine göre 4 ameliyathane görevlisi, 2 hemşire ve bir çamaşırhane görevlisi işten atılırken işten atmaların artacağı söylendi.

İşten atılan çalışanlar, “Pandemide, en zor şartlarda çalıştık, emek verdik. Şimdi işçi kıyımına başlayıp bizi kapının önüne koydular, bu kıyıma öfkeliyiz” dedi.