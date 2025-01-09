Sürpriz belli oldu: Özgür Özel iktidara kırmızı kart gösterdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, büyük sürprizini açıkladı.

Özel, yurttaşın 31 Mart yerel seçimlerinde iktidara sarı kart gösterdiğini belirterek, iktidara kırmızı kart gösterdi.

İl ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Mersin'de açıklamalarda bulunuyor.

Gün içerisinde yaptığı açıklamayla saat 15'te büyük sürpriz yapacaklarını açıklayan Özgür Özel, konuşmasına 15:35'te başladı.

"İKTİDAR MERSİN'E HİÇBİR ŞEY YOLLAMADI"

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bundan neredeyse 2 yıl önce büyük bir deprem yaşandı. Mersin, yıkılan şehirlere en yakın ilimizdi. Tam 450 bin depremzedeye belediyelerimiz hepimiz adına ev sahipliği yaptı. Bu iktidar Mersin'e hiçbir şey yollamadı.

Depremzedeler için yeni olanakların kurulmasına, sırf bunları yapacak olan CHP'li belediye diye engel oldular. Mersin'de 240 bin depremzede var.

Bir yandan da Recep Tayyip Erdoğan, SGK'ya olan borçları faiziyle birlikte tahsil etmeye, onları parasız zor durumda bırakayım anlaşıyla köstek olamaya devam ediyor. Geçmişte bunu yaptın, 31 Mart akşamı Mersinliler de kimin gideceğine, kimin geleceğine karar verdi.

"ERDOĞAN'IN ÇAĞRISINI SAHİPLENİYORUM"

Bugün asgari ücretliye yüzde 30 zam verenler, utanmadan sokağa çıkıyorlar. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Erdoğan diyor ki, fahiş ücret uygulayanları boykot edin. Bu çağrıyı sahipleniyorum.

31 Mart'ta siz sarı kartı gösterdiniz, ama Tayyip bey anlamadı. 14 bin 500 lirayla, asgari ücretle geçim olur mu? Olmaz. O zaman söylediğini yapacağız. Mersin'den başlıyoruz. İkitdara kırmızı kart gösteriyoruz."