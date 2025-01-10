Sürpriz kırmızı kart çıktı

Haber Merkezi

Mersin’de yurttaşlarla bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, büyük sürprizini açıkladı. Özel, yurttaşın 31 Mart yerel seçimlerinde iktidara sarı kart gösterdiğini belirterek, iktidara kırmızı kart gösterdi. Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Belediyecilik anlamında bir kentte ne yapılacaksa Mersin’de var. Türkiye’de kim belediyecilikte ne yaptıysa Mersin’de var. Türkiye’de yapılıp da Mersin’de yapılmayan neredeyse hiçbir şey yok. Gelecek ay ikinci yılı dolacak; 6 Şubat’ta, bundan iki yıl önce, büyük bir deprem yaşandı. Fay hattı 10 şehri yerle bir etti. Mersin o şehirlere en yakın ilimizdi. Tam 450 bin depremzedeye, Vahap Başkan ve üç belediyemiz, hepimiz adına ev sahipliği yaptılar. Bu iktidar, bu ev sahipliği için Mersin’e bir kuruş ilave bir şey yollamadı.

Hizmetler aksasın diye ellerinden gelen her engellemeyi yaptılar. ‘Katkı sağlayın’ dedik, kabul etmediler. Yurt dışından destek bulundu, imza atmayıp o paraların gelmesine dahi engel oldular. CHP’li belediye diye engel oldular. Şimdi dahi Mersin’de 240 bin depremzede var. Depremzedelere halen daha Mersin’in deprem öncesi kaynaklarıyla bakılmaya çalışılırken, halen daha Recep Tayyip Erdoğan hazımsızlığından belediyelerimizi silkelemeye, SGK’ya olan borçları tahsil etmeye, sadece ve sadece ‘parasız, zor durumda bırakayım ki hizmet edemesinler’ anlayışıyla, Mersin’in önüne köstek olmaya devam ediyor.

BU ELİNİZDEKİ KARTLAR TÜRKİYE’NİN UMUDU

Soruyorum; 31 Mart’ta sarı kartı gösterdiniz, Tayyip Bey anladı mı? Sizi sesinizi duydu mu? Peki bu verdiği maaşla, 14 bin 500 lirayla geçim olur mu? Bu asgari ücretle geçim olur mu? O zaman anladığı dilden konuşacağız. O zaman hak ettiğini yapacağız. Hazır mısınız? Mersin’den başlıyoruz ve bütün Türkiye’deki emeklileri, asgari ücretlileri, tüm ezilenleri bu iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum. Bu elinizdeki kartlar, Türkiye’nin umududur. Emekliler, bundan sonra Türkiye’nin dört bir yanında cebinizde bir kırmızı kartı bulundurmaya, bu yüksek fiyatları gördükçe, bu düşük maaşları çektikçe, bu zammı, bu zulmü gördükçe, bu iktidar gidene kadar bu kırmızı kartları ona göstermeye var mıyız? Türkiye, kırmızı kartı göstermeye hazır mıyız? Biz, bu iktidarı değiştireceğiz. O seçim sandığını getireceğiz. Ve bu iktidar gidecek, emeklinin, halkın, esnafın, çiftçinin ve yoksulun iktidarı gelecek. Biz geleceğiz. Mersin’i nasıl güldürdüysek, Türkiye’nin yüzünü öyle güldüreceğiz.

Bundan sonra, Türkiye İttifakı kırmızı kartı çekecek, halkın iktidarını kuracaktır. Buradan bütün sosyal demokratlara, bütün milliyetçi demokratlara, bütün muhafazakar demokratlara, bütün Kürt demokratlara selam olsun. Kırmızı kartı çakın alınlarına, getirin sandığı. Bıktık artık sizden. Gidiyorsunuz, halkın iktidarı geliyor. Kırmızı kartı elinizden, cebinizden eksik etmeyin. Canı sıkılan, yolda bunalan, daralan, kartı çıkarın, karşınızda biri daha olacak. Bu kartı cebinizden, gönlünüzden eksik etmeyin. Bu kart, Türkiye İttifakı’nın bayrağıdır, bu kart halkın iktidarının müjdeleyicisidir."