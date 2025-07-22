Suruç anmasında gözaltına alınan ve tutuklamaya sevk edilen 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi’nden yapılan açıklamaya göre, Suruç Katliamı’nın 10. yılı anmasında Ankara’da düzenlenen yürüyüşe yönelik polis müdahalesinde gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara’da, Suruç Katliamı'nın 10. yılı anmasında düzenlenen yürüyüşe yapılan polis müdahalesinde gözaltına alınanlardan 10’u, sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan kişilere yurtdışına çıkış yasağı getirildi.
Gençlik örgütlerinin, 2015'te IŞİD’in Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde gerçekleştirdiği saldırıda yaşamını yitiren 33 kişiyi anmak için düzenlediği yürüyüşe polis müdahale etmiş, 40 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 22’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Kalan 18 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi. Bunlardan 10’u tutuklama, 4’ü adli kontrol talebiyle mahkemeye çıkarılırken, 4 kişi savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkeme, tutuklama talebiyle sevk edilen 10 eylemciyi de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.