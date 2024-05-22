Suruç davasında avukat talepleri yine reddedildi

Haber Merkezi

Urfa’nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015 tarihinde IŞİD’in bombalı saldırısında yaşamını yitiren 33 kişinin ölümüne dair firari sanıklar yönünden devam eden davanın 6’ncı duruşması görüldü. Urfa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Suruç Aileleri İnisiyatifi’nin yanı sıra çok sayıda siyasetçi, sivil toplum ve insan hakları örgütü temsilcisi katıldı.

Mahkeme heyeti, firari sanıkların Plaka Tanıma Sistemleri’nde (PTS) (var ise) kayıtlarının istenmesi için Emniyet Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar verdi. Avukat ve ailelerin diğer tüm taleplerini reddeden mahkeme, davayı 5 Kasım’a erteledi. Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapıldı. Avukat Sevda Çelik Özbingöl, dosyada cezasızlık politikasının uygulanmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Suruç Aileleri İnisiyatif adına konuşan Yakup Demir, mahkeme kararının "bir devlet sorunu" olduğunu ifade etti.