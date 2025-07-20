Suruç Katliamı’nın 10. yıldönümünde Ankara’daki yürüyüşe polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

Suruç Katliamı’nın 10. yıldönümü sebebiyle Ankara’da gençlik örgütleri Kızılay bölgesinde yürüyüş gerçekleştirdi. Ziya Gökalp Caddesi'ne doğru yürüyen gruba “dağılın” uyarısı yapan polis, uyarının dikkate alınmaması üzerine müdahalede bulundu. Müdahale sırasında çok sayıda eylemci gözaltına alındı.

Ankara’da gençlik örgütleri Kızılay bölgesinde Suruç Katliamı’nın 10. yıldönümü sebebiyle yürüyüş gerçekleştirdi. Gençlik örgütleri, Ziya Gökalp Caddesi’nde sloganlarla yürüyüş yaptı.

Yürüyüş boyunca, 10 yıl önce IŞİD tarafından Suruç’ta gerçekleştirilen katliama dikkat çekildi. Yürüyüşü sürdürmek isteyen gruba polis “dağılın” uyarısı yaptı.

Uyarının ardından dağılmayan gruba müdahale eden polis, birçok eylemciyi gözaltına aldı. Gözaltıya ilişkin Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şube'sinden yapılan açıklamada, "Bu akşam Kızılay’dan Suruç Katliamı anmasından gözaltına alınan kişilerin gözaltı süreci ile ilgileniyoruz" denildi.