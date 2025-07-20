Suruç Katliamı’nın 10. yılında Kadıköy’de anma gerçekleştirildi

İstanbul'da Şanlıurfa Suruç’ta 20 Temmuz 2015 tarihinde IŞİD'in yaptığı canlı bomba saldırısında katledilen 33 kişiyi anmak için çeşitli siyasi parti temsilcileri, gençlik örgütleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşundan yüzlerce kişi bir araya geldi.

“Kalplerimiz adalet için atsın” yazılı bir pankart açan eylemciler, katliamda yaşamını yitiren 33 düş yolcusunun fotoğraflarını taşıdı. “Suruç için adalet, herkes için adalet” ve “Suruç’u unutma, unutturma” sloganlarıyla anma başladı.

Suruç Aileleri İnisiyatifi’nin çağrısıyla Kadıköy’de Halitağa Caddesi’nde düzenlenen eyleminde adalet çağrısı yapıldı.

Suruç Aileleri İnisiyatifi adına konuşan, katliamda oğlunu kaybeden Murat Budak şunları söyledi:

"Suruç Katliamı'nda ailelerimizi, çocuklarımızı, arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı kaybedeli tam 10 yıl oldu. Suruç Aileleri olarak, ölümsüzlerimizin yoldaşlarıyla birlikte, gençlikle birlikte tam 120 aydır burada adalet nöbetindeyiz. Kalplerimiz 10 yıldır hep birlikte adalet için atıyor. 33 düş yolcumuz, IŞİD tarafından yıkılmış bir kent olan Kobanê'yi yeniden inşa etmek için Amara Kültür Merkezi'ne doğru yola çıkalı bugün tam 10 yıl oldu. 10 yıldır, onların bir katliamla yarım bırakılmak istenen düşlerinin peşindeyiz."

"33 DÜŞ YOLCUSUNUN DÜŞÜNE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Buradan konuşan SGDF Eş Başkanı Berfin Polat şunları söyledi: "10 yıl önce, 33 düş yolcusunu katlederek devrim düşünü yok etmek istediler. Ancak bizler o düşü yaşatmaya devam ediyoruz. Bu düş sınırları aştı, herkesin yüreğinde yaşıyor. Halkların eşitliği için mücadele etmeye devam edeceğiz demiştik ve o direnişin izinde yürümeye devam ediyoruz. Bizler; gençler, kadınlar ve tüm emekçiler olarak 33 düş yolcusunun düşüne sahip çıkıyoruz. Bu meydanda her ay buluşuyoruz. Bugün her kentte o gençlerin düşü yaşatıldı ve yaşatılacak."

"TÜRKLER VE KÜRTLER ARASINDAKİ BARIŞ, DEMOKRASİ KÖPRÜSÜDÜR"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da anmaya katılan isimler arasında. Burada konuşan Bakırhan, söyle dedi:

"33 yoldaşımız emin olsun ki onların sadece tetiği çekenler değil arkasındaki güçleri de açığa çıkarıncaya kadar, demokratik bir yargı karşısında onlar hesap verinceye kadar bugün burada olduğu gibi Kürt'ü, Türk'ü, devrimcisi, emekçisi ezilenleriyle sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Hiç kimse demesin ki Suruç'taki 33 yoldaşımızı, canımızı unutacağız. Bir tetikçi cezalandırılarak, Suruç unutturulamaz. Çünkü Suruç bizim umudumuzdur, umut ışığımızdır. Suruç Türkiye halklarıyla IŞİD barbarlığı karşısında mücadele eden Kürtlerin dayanışmasıdır. Türkler ve Kürtler arasındaki barış, demokrasi köprüsüdür. Emin olun her şeye rağmen o köprüyü ayakta tutacağız. O köprü yaşayacak."

Anma etkinliği kapsamında Halitağa Meydanı’nda toplananlar, Süreyya Operası’na yürüyüş gerçekleştirildi.

18:50 civarında Halitağa'da başlayan anma yürüyüşün ardından kalabalık Süreyya Operası önüne geldi.

Burada gençlik örgütlerinin yaptığı açıklamanın ardından eylem sona erdi.