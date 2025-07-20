Suruç Katliamı’nın 10. yılında Kadıköy’de anma gerçekleştiriliyor

İstanbul'da Şanlıurfa Suruç’ta 20 Temmuz 2015 tarihinde IŞİD'in yaptığı canlı bomba saldırısında katledilen 33 kişiyi anmak için çeşitli siyasi parti temsilcileri, gençlik örgütleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşundan yüzlerce kişi bir araya geldi.

“Kalplerimiz adalet için atsın” yazılı bir pankart açan eylemciler, katliamda yaşamını yitiren 33 düş yolcusunun fotoğraflarını taşıdı.

“Suruç için adalet, herkes için adalet” ve “Suruç’u unutma, unutturma” sloganlarıyla anma başladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da anmaya katılan isimler arasında. Anma etkinliği kapsamında Halitağa Meydanı’nda toplananlar, Süreyya Operası’na yürüyüş gerçekleştirecek.

Suruç Aileleri İnisiyatifi’nin çağrısıyla Kadıköy’de Halitağa Caddesi’nde düzenlenen eyleminde adalet çağrısı yapıldı.

18:50 civarında Halitağa'da başlayan anma yürüyüşün ardından kalabalık Süreyya Operası önüne geldi.

Burada gençlik örgütlerinin yapacağı açıklamanın ardından eylem sona erecek.