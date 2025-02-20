Suruç'ta katledilen 33 genç, İzmir'de anıldı: Ailelerden adalet çağrısı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015’te IŞİD’in bombalı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 33 genç, saldırının 115. ayında İzmir'de anıldı.

Suruç Aileleri İnisiyatifi, Konak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde hayatını kaybedenler için basın açıklaması düzenledi. Suruç Aileleri İnisiyatifi adına açıklamayı Ali Hıdır Kılıç yaparken Kılıç, Suruç katliamında adaletin hâlâ sağlanmadığını söyledi.

"ADALET MÜCADELEMİZ SÜREKLİ OLARAK ENGELLENMEYE ÇALIŞILDI"

'Suruç için adalet' arayışlarının bitmediğini belirten Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan saldırı sonucunda 33 düş yolcumuz ölümsüzleşti, yüzlerce arkadaşımız yaralandı. Bizler Suruç aileleri, yaralıları ve 33 düş yolcusunun arkadaşları olarak onların isimlerini sokaklara yazmaktan, adalet mücadelesini devam ettirmekten hiç vazgeçmedik. Ancak 10 yıla yakın bir süredir bu adalet mücadelemiz sürekli olarak engellenmeye çalışıldı. Düş yolcularımızı anmak, mezarları başlarında konuşmalar yapmak, her ayın 20’sinde yaptığımız oturma eylemimiz suç olarak gösterildi. Adalet arayışçılarımız aramızdan alınarak koparılmaya çalışıldı. Ailelerimizden avukatlarımıza, avukatlarımızdan yaralılarımıza, yaralılarımızdan dostlarımıza kadar birçoğumuz çeşitli nedenlerle defalarca kez gözaltına alındık, tutuklandık."

"SURUÇ İÇİN ADALET İSTEYENLER SUÇLANDI, TUTUKLANDI"

Yaşanan son tutuklama ve gözaltıları hatırlatan Kılıç, şunları söyledi:

"Bizleri bunca zamandır yalnız bırakmayan dostlarımıza 33’leri neden andıkları, mezarlarına neden gittikleri, mahkemelere neden katıldıkları gibi sorular sorulmuş, bununla da sınırlı kalınmayarak bunları örgüt talimatı ile yaptıkları iddia edilmiştir. Oysa aileler olarak biz de biliyoruz ki 33’leri anmak talimat ile değil, adalet mücadelesi ile, insan olmakla ilgilidir. Bu yüzden yaklaşık 10 yıldır 'Suruç için adalet, herkes için adalet' diyoruz. Urfa’da görülen katliam davasında hiçbir adım atılmazken, taleplerimiz sürekli olarak reddedilirken Suruç için adalet isteyenler suçlandı, tutuklandı."