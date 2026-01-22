Giriş / Abone Ol
Suruç'ta Kobani sınırına yürüyüş: Tuncer Bakırhan da katılacak

Suruç'ta HTŞ öncülüğündeki Şam yönetiminin SDG'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlenecek. Yürüyüşe DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da katılacak.

Siyaset
  • 22.01.2026 10:10
  • Giriş: 22.01.2026 10:10
  • Güncelleme: 22.01.2026 11:53
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraflar: İlke TV

DEM Parti öncülüğündeki Demokratik Kurumlar Platformu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde HTŞ öncülüğünde kurulan Şam yönetiminin Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki bölgelere saldırmasını protesto edecek.

Suruç'tan Kobani sınırına doğru düzenlenecek yürüyüş saat 13:00'te Suruç Meydanı'nda başlayacak. Yürüyüşe, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da katılacak.

Eylem öncesi bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. İlçeye çok sayıda polis ve asker sevk edilirken, giriş noktalarına demir bariyerler yerleştirildi.

