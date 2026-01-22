Suruç'ta Kobani sınırına yürüyüş: Tuncer Bakırhan da katılacak
Suruç'ta HTŞ öncülüğündeki Şam yönetiminin SDG'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlenecek. Yürüyüşe DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da katılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti öncülüğündeki Demokratik Kurumlar Platformu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde HTŞ öncülüğünde kurulan Şam yönetiminin Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki bölgelere saldırmasını protesto edecek.
Suruç'tan Kobani sınırına doğru düzenlenecek yürüyüş saat 13:00'te Suruç Meydanı'nda başlayacak. Yürüyüşe, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da katılacak.
Eylem öncesi bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. İlçeye çok sayıda polis ve asker sevk edilirken, giriş noktalarına demir bariyerler yerleştirildi.