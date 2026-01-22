Suruç'ta Kobani sınırına yürüyüşe polis müdahalesi

DEM Parti öncülüğündeki Demokratik Kurumlar Platformu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde HTŞ öncülüğünde kurulan Şam yönetiminin Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki bölgelere saldırmasını protesto ediyor.

Suruç'tan Kobani sınırına düzenlenen yürüyüş saat 13:45 civarında Suruç Meydanı'nda başladı.

Yürüyüşe, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, DBP Eş Genel Başkanı ve DEM Parti İstanbul milletvekili Çiğdem Kılıçgün Uçar, KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, Emekçi Hareket Partisi (EHP) Genel Başkanı Hakan Öztürk, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Murat Çepni ve SYKP Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz de yürüyüşe katıldı.

POLİS MÜDAHALESİ

Sınıra yürümek isteyen kitleye polis, biber gazı, gaz bombası ve tomalarla müdahalede bulundu. Polis anons yapmadan tazyikli suyla müdahaleye başladı. Kitle müdahale sonrasında caddenin gerisine doğru çekilerek ara sokaklara dağıldı.

DEM Parti milletvekillerinin yürüyüşe devam etmek için emniyet ile müzakere ettiği öğrenildi.

Eylem öncesi bölgede güvenlik önlemleri alındı. İlçeye çok sayıda polis ve asker sevk edilirken, giriş noktalarına demir bariyerler yerleştirildi.