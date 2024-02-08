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Suruç’ta uyuşturucu ticaretinden aranan şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 08.02.2024 12:11
  • Giriş: 08.02.2024 12:11
  • Güncelleme: 08.02.2024 12:11
Kaynak: İHA
Suruç’ta uyuşturucu ticaretinden aranan şüpheli yakalandı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan aranan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Suruç Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede ilçe genelinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde Y.D.’nin uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Şüpheli, işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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