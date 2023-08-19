Sürücü değiştirmek isteyen kamyonete otomobil çarptı, 2 kişi öldü

Afyonkarahisar’da, sürücü değiştirmek için yol kenarında duran kamyonete otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi Demirbel köyü yakınlarında sabah erken saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Y., yönetimindeki kamyonet, sürücü değiştirmek için yol kenarında durdu. Bu esnada karşı yönden gelen M.S. (45), yönetimindeki otomobil kamyoneti geç fark edince araçlar kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından can pazarı kurulurken, bölgeye çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, otomobil sürücüsü M.S. ve yanında bulunan G.Ş.’nin (46) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan M.Ö., O.Ö., Ö.B., C.Ş. ve E.Ş.’yi ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. Yaralılardan ikisinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.