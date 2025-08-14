Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sürücü fren yerine gaza bastı: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 14.08.2025 15:18
  • Giriş: 14.08.2025 15:18
  • Güncelleme: 14.08.2025 15:18
Kaynak: İHA
Sürücü fren yerine gaza bastı: 2 yaralı

Ankara’da aracının pedallarını karıştırdığı iddia edilen sürücü, fren yerine gaza basınca kaldırımdaki 2 kadına çarparak yaralanmasına neden oldu.
Kaza, dün akşam saatlerinde Mamak ilçesi Harman Mahallesi Seyyid Battalgazi Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, fren pedalı yerine gaz pedalına basan sürücü, kaldırımdaki 2 kadına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan kadınlar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi.

BirGün'e Abone Ol