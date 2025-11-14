Sürücü kontağı çevirir çevirmez, tüp bomba gibi patladı

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray’da, otomobilde bulunan piknik tüpü patladı, olayda bir kişi yaralandı.

Aksaray’da Eski Yağ Pazarı bölgesinde bir araçta bulunan piknik tüpü patladı. Araçtaki sürücü Fuat K. (55) yaralandı. Patlamanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Kılıç, ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.