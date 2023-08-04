Sürücü kontrolünü kaybetti, ağacı kıran araç asılı kaldı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bahçelik alana girdi. Bir kişinin yaralandığı kazada araç, kırdığı ağacın üzerinde asılı kaldı.

Olay, Karakoçan’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bingöl istikametinden Elazığ’a seyir halinde olan A.B. idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçelik alana girdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.B., burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla önce Karakoçan Devlet Hastanesine, oradan da Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, aracın ise bahçeye girerken kırdığı ağacın üzerinde asılı kaldığı görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.