Sürücü ve yayalara trafik bilgilendirmesi

Ordu’da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde trafik polis ve jandarma ekipleri sürücülere ve yayalara yönelik bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ceren Özdemir Meydanı’nda etkinlik düzenledi. Etkinlikte stantlar açılarak sürücü, öğrenci ve sivil yol kullanıcılarına yönelik trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı.