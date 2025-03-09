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Sürücü virajı alamayınca otomobil takla attı: 3’ü çocuk 6 yaralı

Ajans Haberleri
  • 09.03.2025 20:42
  • Giriş: 09.03.2025 20:42
  • Güncelleme: 09.03.2025 20:42
Kaynak: İHA
Sürücü virajı alamayınca otomobil takla attı: 3’ü çocuk 6 yaralı

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde sürücüsünün virajı alamadığı otomobil takla attı. Kaza sonucu 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Fırat Mahallesi’nde Emine T. idaresindeki 06 EAF 677 plakalı otomobil, sürücüsü Dorşin Caddesi’nden Abdülkadir Aksu Caddesi’ne döneceği sırada virajda kontrolünü kaybedince takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3’ü çocuk 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

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