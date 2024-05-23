Sürücüler için yeni uygulama: e-Devlet üzerinden yapılacak
Trafik kazaları sonrası doldurulan "kaza tespit tutanağı" e-Devlet üzerinden doldurulabilecek. Uygulama sadece iki aracın karıştığı kazalar için yapılabiliyor, zincirleme kazalarda kaza tutanağı yine kağıt ile doldurulacak.
Trafik kazaları sonrası doldurulan "kaza tespit tutanağı" artık e-Devlet üzerinden doldurulabilecek.
Yurttaşlar kaza durumunda cep telefonundan uygulamaya girerek bu işlemi gerçekleştirebilecek.
ZİNCİRLEME KAZALAR İÇİN GEÇERLİ DEĞİL
Yurttaşlar kazanın ardından e-Devlet uygulamasına girerek bu işlemi gerçekleştirebilecek. Yakın zamanda hizmete giren uygulama sadece iki aracın karıştığı kazalar için yapılabiliyor, zincirleme kazalarda kaza tutanağı yine kağıt ile doldurulacak.
E-DEVLET'TE KAZA TUTANAĞI NASIL DOLDURULUR?
e-Devlet üzerinden kaza tutanağı şöyle dolduruluyor:
>> e-Devlet uygulaması üzerinden arama bölümüne "Kaza tutanağı" yazınız.
>> Açılan bölümde "Yeni tutanak oluştur" ya da "Yeni tutanağa dahil ol" seçeneklerinden birini seçiniz.
>> Bulunan konumu giriniz.
>> Araç bilgilerini yazınız.
>> Kaza senaryosu girilir.
>> Yaşanan kazaya dair fotoğrafları yükleyin.
>> Trafik sigortası bilgilerini giriniz.
>> Tutanağı tamamlayarak Sigorta Bilgi Merkezi'ne gönderin.