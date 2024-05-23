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Sürücüler için yeni uygulama: e-Devlet üzerinden yapılacak

Trafik kazaları sonrası doldurulan "kaza tespit tutanağı" e-Devlet üzerinden doldurulabilecek.  Uygulama sadece iki aracın karıştığı kazalar için yapılabiliyor, zincirleme kazalarda kaza tutanağı yine kağıt ile doldurulacak.

Güncel
  • 23.05.2024 10:06
  • Giriş: 23.05.2024 10:06
  • Güncelleme: 23.05.2024 10:10
Kaynak: Haber Merkezi
Sürücüler için yeni uygulama: e-Devlet üzerinden yapılacak

Trafik kazaları sonrası doldurulan "kaza tespit tutanağı" artık e-Devlet üzerinden doldurulabilecek. 

Yurttaşlar kaza durumunda cep telefonundan uygulamaya girerek bu işlemi gerçekleştirebilecek.

ZİNCİRLEME KAZALAR İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

Yurttaşlar kazanın ardından e-Devlet uygulamasına girerek bu işlemi gerçekleştirebilecek. Yakın zamanda hizmete giren uygulama sadece iki aracın karıştığı kazalar için yapılabiliyor, zincirleme kazalarda kaza tutanağı yine kağıt ile doldurulacak.

E-DEVLET'TE KAZA TUTANAĞI NASIL DOLDURULUR?

e-Devlet üzerinden kaza tutanağı şöyle dolduruluyor:

>> e-Devlet uygulaması üzerinden arama bölümüne "Kaza tutanağı" yazınız.

>> Açılan bölümde "Yeni tutanak oluştur" ya da "Yeni tutanağa dahil ol" seçeneklerinden birini seçiniz.

>> Bulunan konumu giriniz.

>> Araç bilgilerini yazınız.

>> Kaza senaryosu girilir.

>> Yaşanan kazaya dair fotoğrafları yükleyin.

>> Trafik sigortası bilgilerini giriniz.

>> Tutanağı tamamlayarak Sigorta Bilgi Merkezi'ne gönderin.

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