Sürücüler için yeni uygulama: e-Devlet üzerinden yapılacak

Trafik kazaları sonrası doldurulan "kaza tespit tutanağı" e-Devlet üzerinden doldurulabilecek. Uygulama sadece iki aracın karıştığı kazalar için yapılabiliyor, zincirleme kazalarda kaza tutanağı yine kağıt ile doldurulacak.

Güncel 23.05.2024 10:06 Giriş: 23.05.2024 10:06

Güncelleme: 23.05.2024 10:10 Kaynak: Haber Merkezi

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