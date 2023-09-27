Sürücüsü 'dur' ihtarına uymayınca lastiklerine ateş edilen TIR, refüje çıktı: 1 gözaltı

Mardin'in Artuklu ilçesinde, sürücüsü 'dur' ihtarına uymayınca lastiklerine ateş edilen TIR, refüje çıktı. Sürücü, gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, merkez Artuklu ilçesi Kızıltepe Kavşağı'nda meydana geldi. Polis, sürücünün ismi öğrenilemeyen TIR'ı durdurmak istedi. Ancak sürücü 'Dur' ihtarına uymayınca TIR, takibe alındı.

Takip sırasında bazı araçlara da çarpan TIR'ın lastiklerine, Mardin Polis Evi önünde ateş edildi. TIR, refüje çıkıp durdu. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. TIR'ın sürücüsü gözaltına alındı, itfaiye ekipleri de yangın ihtimaline karşı araçta soğutma çalışması yaptı.

Sürücü sorgulanmak, TIR da incelenmek üzere emniyete götürüldü.