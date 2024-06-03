Sürücüsü fenalaşan otomobil tabelaya çarptı: 1 yaralı

Bolu’da D-100 karayolunda sürücünün direksiyon başında fenalaşmasıyla otomobil, refüjdeki tabelalara çarptı. Kazada sürücü yaralandı.



Kaza, D-100 karayolu Beşkavaklar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden R.O. (62) idaresindeki 53 FJ 230 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon başında fenalaşmasıyla yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil, D-100’ün sağ kısmında bulunan tabelalara çarptı. Tabelaları yıkıp geçen otomobilin sürücüsü kazada yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.