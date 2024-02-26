Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yan yattı

Aydın’ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan ticari araç yan yattı.



Kaza, Osman Yozgatlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 09 AAR 395 plakalı ticari araç, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak yan yattı.

Kazada sürücü M.D. araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araç içerisinde sıkışan M.D.’yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

M.D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.



Olayla ilgili tahkikat sürüyor.