Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, başka bir araca çarptı

Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, duran otomobile çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, 2 otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Eskişehir-Ankara kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Y.Ö. idaresindeki 16 ABL 664 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda önce kaldırıma çıktı daha sonra emniyet şeridinde duraklayan 48 FB 050 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle iki araçta da büyük maddi hasar oluştu. Yolun 2 şeridi trafiğe kapanırken, uzun kuyruklar meydana geldi.