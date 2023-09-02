Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

Batman’da seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yolun kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.

Olay, Batman kent merkezine bağlı Batı Raman Mevkiinde meydana geldi.

Yolda ilerleyen otomobil bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı.

Kontrolü kaybedilen otomobil yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araç içinde bulunan 3 vatandaş yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralanan vatandaşların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.