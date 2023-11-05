Sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı otomobil, trafik polisine çarptı

Gaziantep'te kaza sonrası yolda güvenlik tedbiri alan trafik polisi Emrullah Günenç'e (40), 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil çarptı.

Kazada polis memuru yaralanırken, kaçan sürücü gözaltına alındı.

Kaza, gece geç saatlerde Mücahitler Mahallesi'nde meydana geldi.

Sani Konukoğlu Bulvar'nda yaşanan kazanın ardından trafik polis ekibi, güvenlik önlemi almak için yola dubalar yerleştirdi.

Bu sırada yolda trafik akışını sağlayan polis memuru Emrullah Günenç'e, 'Dur' ihtarında bulunmasına rağmen Murat K. kontrolündeki 27 KM 709 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan polis memuru yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Günenç'in başına 8 dikiş atıldı.

Kaçan otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince yakalandı.

Sorgusunda; polis memurunu geç fark ettiğini, panikleyerek çarptığını, ardından da korkarak bölgeden uzaklaştığını belirten Murat K., ifadesinin ardından savcılık kararı ile serbest bırakıldı.