Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği pikap, refüjü aşarak bayrak direğine böyle çarptı

Şırnak’ın Silopi ilçesi ile Habur Sınır Kapısı arasında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Faciaya ramak kalan kaza anı, bir fabrikanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 30 Ağustos’ta gece saat 23.44 sıralarında meydana geldi. Habur Sınır Kapısı istikametinden Silopi ilçe merkezine doğru seyreden ve plakası öğrenilemeyen pikap, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Araç, refüjü aşarak karşı şeride geçti ve yol kenarında bulunan bir fabrikanın bayrak direklerine çarptı.

Şans eseri o esnada karşı şeritten herhangi bir aracın geçmemesi olası bir faciayı önledi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hafif yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

