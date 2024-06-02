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Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 02.06.2024 11:27
  • Giriş: 02.06.2024 11:27
  • Güncelleme: 02.06.2024 11:27
Kaynak: İHA
Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Kıtıbıl Mahallesi Hayati Avşar Caddesi’nde 06 BVK 618 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada, sürücüyle birlikte 2 kişi yaralandı. 

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. 

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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