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Sürücüsünün kontrolünden çıkan tır bariyerlere çarptı: 1

Ajans Haberleri
  • 17.03.2025 16:30
  • Giriş: 17.03.2025 16:30
  • Güncelleme: 17.03.2025 16:30
Kaynak: İHA
Sürücüsünün kontrolünden çıkan tır bariyerlere çarptı: 1

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Duruca-Yolbilen Mahallesi Uluslarası İpekyolu üzerinde 33 CVY 50 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

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