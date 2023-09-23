Sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Mardin’in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı.
Kaynak: İHA
Nusaybin ilçesi İpekyolu istikametinde et yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerinse sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi.
TIR sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Nusaybin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.