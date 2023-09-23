Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 23.09.2023 17:38
  • Giriş: 23.09.2023 17:38
  • Güncelleme: 23.09.2023 17:38
Kaynak: İHA
Sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Nusaybin ilçesi İpekyolu istikametinde et yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerinse sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi.

TIR sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Nusaybin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol