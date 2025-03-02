Sürüklenen motosiklet aracın altına girerek durabildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde devrilerek yerde sürüklenen motosiklet, suv aracın altına girerek durabildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Mustafa O. (28) idaresindeki 16 MC 0669 plakalı motosiklet, önünde aniden duran araca çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyeti kaybeden motosiklet sürücüsü, yere devrilerek cadde üzerinde sürüklendi. Motosiklet, park halindeki Harun E. (41) idaresindeki 16 ARV 739 plakalı suv aracın altına girerek durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.