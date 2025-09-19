Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sürüklenen motosikletlinin otomobilin altına girdiği kaza kamerada

Ajans Haberleri
  • 19.09.2025 14:59
  • Giriş: 19.09.2025 14:59
  • Güncelleme: 19.09.2025 14:59
Kaynak: DHA
Sürüklenen motosikletlinin otomobilin altına girdiği kaza kamerada

Serhat YILMAZ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen motosikletin sürücüsü metrelerce sürüklenerek, park halindeki otomobilin altına girdi. Sürücünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 03.30 sıralarında Adapazarı ilçesine bağlı Adnan Menderes Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Metrelerce sürüklenen sürücü, park halindeki otomobilin altına girdi. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polisin inceleme başlattığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol