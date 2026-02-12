“Sürüklenmiş” 18 Şubat’ta Paribu ART’ta başlıyor

İngiliz yazar Tim Foley’nin çağdaş tiyatronun dikkat çeken metinleri arasında yer alan oyunu Sürüklenmiş, 18 Şubat’ta Paribu ART’ta prömiyer yapıyor. Yapımcılığını Satsuma’nın, yönetmenliğini İbrahim Çiçek’in üstlendiği oyunda Rıza Kocaoğlu ve Tuğrul Tülek aynı sahneyi paylaşıyor.

Çok özlerken ayrı kalan iki çocuğun hikâyesi olan Sürüklenmiş; babalar ve oğulları, kardeşliği, gitmeyi ya da gidebilmeyi, suçlu hissetmeyi ve yas tutabilme becerisini ele alıyor.

Minimal anlatımıyla oyun, izleyiciyi hem karakterlerin iç dünyasına hem de kendi bekleyişlerine bakmaya davet ediyor.

BİLETLER SATIŞTA, GÖSTERİMLER SÜRECEK

Sürüklenmiş; 18 Şubat’ta gerçekleşecek prömiyerinin ardından 2 Mart’ta DasDas’ta, 9 ve 27 Mart’ta tekrar Paribu Art’ta 25 Mart’ta Bursa Baob’da sahnelenecek. Oyunun biletleri satışta.

Sürüklenmiş Hakkında:

Sürüklenmiş, beklemek üzerine bir oyun.

Bir deniz…

Bir baba…

Batıklar, dalgalar, kirlilik…

Flotsam, jetsam, patates kızartması…

Bir cenaze, bir festival…

Yalnızlık, sevmek, özlemek…

Çok sevmek, çok özlemek…

Ve ayrı düşmek.

Yıllardır birbirinden uzak kalmış iki kardeş, ölüm döşeğindeki babalarıyla ilgili ne yapacaklarına karar vermek için bir sahilde bir araya gelir. Bu buluşma, yalnızca bir karar anı değil; geçmişle, suçlulukla ve bastırılmış duygularla yüzleşmenin de başlangıcıdır.

Belki bir kurtarma hikâyesi.

Belki de tam tersi.