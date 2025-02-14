Sururi Çorabatır kimdir? CHP Milletvekili Sururi Çorabatır’ın kariyeri ve siyasi hayatı

Sururi Çorabatır kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Sururi Çorabatır’ın kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Sururi Çorabatır Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Sururi Çorabatır’ın kariyeri ve siyasi hayatı!

SURURİ ÇORABATIR KİMDİR?

Sürür Çorabatır, 1966 yılında İstanbul’da doğdu. Babası subay olduğu için çocukluk ve gençlik yıllarını Edremit, Kıbrıs, Diyarbakır, Ankara ve Antalya'da geçirdi. İş insanı ve 28. Dönem Antalya milletvekili olan Sürür Çorabatır, turizm yatırımları ve inşaat sektöründe uzun yıllar görev aldı. Çorabatır evli ve iki çocuk babasıdır.

SURURİ ÇORABATIR’IN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

Sururi Çorabatır’ın kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde: