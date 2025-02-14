Sururi Çorabatır kimdir? CHP Milletvekili Sururi Çorabatır’ın kariyeri ve siyasi hayatı
Sururi Çorabatır kimdir sorusu CHP Milletvekili Sururi Çorabatır’ın kariyeri ve siyasi hayatı hakkında bilgi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte, CHP 28. Dönem Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Sururi Çorabatır’ın kariyeri ve siyasi hayatı!
Sururi Çorabatır kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Sururi Çorabatır’ın kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Sururi Çorabatır Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Sururi Çorabatır’ın kariyeri ve siyasi hayatı!
SURURİ ÇORABATIR KİMDİR?
Sürür Çorabatır, 1966 yılında İstanbul’da doğdu. Babası subay olduğu için çocukluk ve gençlik yıllarını Edremit, Kıbrıs, Diyarbakır, Ankara ve Antalya'da geçirdi. İş insanı ve 28. Dönem Antalya milletvekili olan Sürür Çorabatır, turizm yatırımları ve inşaat sektöründe uzun yıllar görev aldı. Çorabatır evli ve iki çocuk babasıdır.
SURURİ ÇORABATIR’IN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI
Sururi Çorabatır’ın kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde:
- Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Turizm Sektör Meclis Başkanı
- Manavgat Titreyengöl Otelciler Birliği Başkanı
- Side Manavgat Otelciler Birliği Başkanı
- Evrenseki Otelciler Birliği Başkanı
- Akdeniz Turistik Otelciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
- MATAP Altyapı Birliği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi
- 2014 yılında Polonya Antalya Fahri Konsolosluğu görevini üstlendi.
- Bir dönem Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
- 2023 yılı Mart ayında CHP’den milletvekili aday adaylığını açıkladı.
- 2023 genel seçimlerinde Antalya seçim bölgesinde 1. sıradan milletvekili adayı oldu.
- 28. Dönem CHP Antalya Milletvekili olarak TBMM’ye girdi.
- Meclis'te Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi olarak görev aldı.
- Meclis'te Grand Kartal Yangını'nı araştıracan komisyona üyesi