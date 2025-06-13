Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sürüye yıldırım isabet etti, 3 büyükbaş telef oldu

Ajans Haberleri
  • 13.06.2025 11:42
  • Giriş: 13.06.2025 11:42
  • Güncelleme: 13.06.2025 11:42
Kaynak: İHA
Sürüye yıldırım isabet etti, 3 büyükbaş telef oldu

Sivas’ta arazide otlayan büyükbaş sürüsüne yıldırım isabet etti, 3 büyükbaş telef oldu.
Edinilen bilgilere göre olay Gürün ilçesine bağlı Beypınar köyünde meydana geldi. Arazide otlayan büyükbaş hayvan sürüsü, aniden şiddetini artıran yağmura yakalandı. Köye dönüş yolunda sürüye yıldırım isabet etti. Yıldırım düşmesi sonucu 3 büyükbaş hayvan telef oldu. Şoka giren çoban için ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol