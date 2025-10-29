Giriş / Abone Ol
Survivor 2026 Kadrosuna bir isim daha! | İlk iki yarışmacı kim oldu? Söylentiler neler?

Survivor 2026’nın ilk resmi yarışmacısı kim oldu? İkinci yarışmacıyı da Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor 2026'ya katılacak yeni isimlere dair iddialar neler? Kimlerin ismi öne çıkıyor? Survivor 2026 yeni sezon ne zaman başlayacak? Survivor'a ilişkin tüm detaylar haberimizde.

  • 29.10.2025 15:04
  • Giriş: 29.10.2025 15:04
  • Güncelleme: 29.10.2025 15:04
Survivor Türkiye X Hesabı, DepoPhotos

Survivor 2026’ya dair en taze bilgiler belli olmaya başladı. İlk açıklanan yarışmacı Bayhan olurken, kulislerde Derin Talu, Turabi, Nagihan Karadere ve Sercan Yıldırım için güçlü iddialar konuşuluyordu. Acun Ilıcalı, ikinci ismi de açıkladı. Aşağıda, resmi açıklamalara giren bilgiler ile kulis söylentileri şöyle:

İLK AÇIKLANAN YARIŞMACI: BAYHAN

Resmi Survivor 2026 için ilk doğrulanan isim şarkıcı Bayhan Gürhan oldu. 2003’te Popstar Türkiye ile geniş kitlelere ulaşan Bayhan, yarışmaya yönelik duygusunu “heyecan” olarak tanımladı; tereddüdü olmadığını, adada sonuna kadar mücadele etmeyi hedeflediğini vurguladı. Mizahi bir dille, “adadan bağımsız bir yolculuğa çıksam yanımda güvenilir dostum Cango’yu götürürdüm” mesajı verdi.

ACUN ILICALI AÇIKLADI: İKİNCİ İSİM DİLAN ÇITAK

Acun Ilıcalı, sosyal paylaşım sitesi X üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili Dilan Çıtak Survivor 2026 Ünlüler&All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum" dedi. Böylece Survior 2026'ya katılacak olan ikinci isim resmen Dilan Çıtak oldu.

DİLAN ÇITAK KİMDİR?

2 Aralık 1989, İstanbul doğumlu olan dilan Çıtak'ın babası İbrahim Tatlıses, annesi Işıl Çıtak'tır. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunu bir Türk şarkıcıdır; müzik eğitimine Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nde keman, piyano ve şan dersleriyle başlayıp 2011’de Amerika’da (Berklee öğrencileriyle konserler dahil) dil ve müzik çalışmalarını sürdürmüştür.

Çocukluk ve gençlik yıllarında korolarda, caz orkestralarında solistlik yaptı, İskender Paydaş’ın projelerinde vokalistlik üstlendi. “Kasko” ve “Çık Dışarı” gibi single’larının yanı sıra “Babamdan Kalma” albümünde “Kal Benim İçin”, “Dom Dom Kurşunu”, “Haydi Söyle”, “Bir Kulunu Çok Sevdim”, “Maalesef” yorumlarıyla dikkat çekti; günümüzde sahne çalışmalarının yanında piyano ve keman üzerine müzik eğitimi vermektedir.

2022’de şarkıcı Levent Dörter’le evlenen sanatçı, kariyerine 2003’ten bu yana aktif olarak devam etmektedir.

SURVİVOR 2026 KADROSU: KİMLER KATILACAK?

Güçlü İddialar (Söylenti)

  • Derin Talu — magazin gündeminde adı geçen isimlerden.
  • Turabi — geçmiş yıllarda iki kez şampiyonluk yaşayan tecrübeli yarışmacı.
  • Nagihan Karadere — parkur performansıyla bilinen isim.
  • Sercan Yıldırım — eski milli futbolcu, Survivor tecrübesiyle tanınıyor.

Onaylı İsimler

  • Bayhan — İlk açıklanan yarışmacı.
  • Dilan Çıtak — İkinci açıklanan yarışmacı.

SURVİVOR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor'ın yeni sezonunun 2026 Ocak ayında başlaması bekleniyor.

SURVİVOR TÜRKİYE: FORMAT VE YAYIN

Format Yarışma, ada şartlarında fiziksel-mental dayanıklılığı ölçen parkurlar, dokunulmazlık ve ödül oyunları, konsey elemleri gibi aşamalardan oluşur.

  • Geliştiren / Yapım: Acun Ilıcalı — Acun Medya
  • Sunucular: Acun Ilıcalı; (dönemsel olarak) Murat Ceylan ve diğer isimler
  • Yayın: TV8 (2015–günümüz)
  • Çekim Mekânları (geçmiş sezonlar): Dominik Cumhuriyeti başta olmak üzere Palau, Panama, KKTC, Bodrum, İstanbul, Filipinler

GEÇMİŞTEN BUGÜNE: ŞAMPİYONLAR VE FİNALİSTLER (SEÇİLMİŞ)

Yıl / SezonŞampiyonİkinciNot
2005 — Büyük MaceraUğur PektaşÖzgür Şimşekİlk sezon
2014 — Ünlüler/GönüllülerTurabi ÇamkıranGökhan KeserTurabi’nin 1. şampiyonluğu
2015 — All StarTurabi ÇamkıranMerve AydınTurabi’nin 2. şampiyonluğu
2017Ogeday GirişkenAdem KılıçcıOgeday’ın ilk zaferi
2018 — All Star/GönüllülerAdem KılıçcıNagihan KaradereAdem’in 1. şampiyonluğu
2019 — TR/GRYusuf Karakaya (TR)Seda Ocak (TR)Yunan şampiyonu: Katerina Dalaka
2020 — Ünlüler/GönüllülerCemal Can CansevenBarış Murat Yağcı-
2021 — Ünlüler/Gönüllülerİsmail BalabanYiğit Poyraz-
2022 — All StarNisa BölükbaşıAdem Kılıçcı-
2023 — Ünlüler/GönüllülerNefise KaratayÖzgür Tetik-
2024 — All StarOgeday GirişkenNefise KaratayOgeday’ın 2. şampiyonluğu
2025 — All Star/GönüllülerAdem KılıçcıBatuhan KaracakayaAdem’in 2. şampiyonluğu

Tablodaki veriler, verilen geçmiş sezon özetlerinden derlenmiştir.

BAYHAN HAKKINDA KISA NOTLAR

  • Tanınırlık: 2003 Popstar Türkiye ile geniş kitlelere ulaştı.
  • Survivor 2026 mesajı: Heyecanlı; “çekincem yok, gideceksek sonuna kadar deneriz” yaklaşımıyla yarışmaya bakıyor.
  • Esprili not: Ada dışı bir yolculuk için “yanıma Cango’yu alırım, güvenilirdir” ifadesiyle dikkat çekti.

SURVİVOR 2026 KADROSU HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

Survivor 2026’nın ilk yarışmacısı kim oldu?

İlk resmi açıklama Bayhan için yapıldı.

Survivor 2026’nın ikinci yarışmacısı kim oldu?

İkinci resmi açıklama Dilan Çıtak için yapıldı.

Kimler katılacak, resmi kadro açıklandı mı?

Resmi liste kademeli olarak açıklanıyor. Kulislerde Derin Talu, Turabi, Nagihan Karadere ve Sercan Yıldırım isimleri anılıyor.

Survivor 2026 formatında değişiklik var mı?

Genel yapı “hayatta kalma ve performans parkurları + konsey” çizgisini koruyor. Net format ayrıntıları sezon duyuruları ile kesinleşir.

Program nerede yayınlanacak?

2005’ten bu yana farklı kanallarda yayımlanan format, 2015’ten beri TV8 ekranlarında. Yeni sezonda da TV8 bekleniyor.

Önceki yılların en dikkat çeken şampiyonları kimler?

Turabi Çamkıran (iki kez), Ogeday Girişken (iki kez) ve Adem Kılıçcı (iki kez) çoklu şampiyonluklarıyla öne çıkıyor.

ÖZET: SURVİVOR 2026’YA DOĞRU

Survivor 2026 kadrosu netleştikçe yarışmanın rekabet dozu artacak. İlk açıklanan isim Bayhan, ikinci açıklanan isim Dilan Çıtak oldu. kulislerde Derin Talu, Turabi, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım konuşuluyor. Resmi duyurular geldikçe bu sayfayı güncellediğinizde, kimlerin katılacağı ve parkurdaki dengelerin nasıl değişeceği daha net görülecek.

