Survivor 2026 Kadrosuna bir isim daha! | İlk iki yarışmacı kim oldu? Söylentiler neler?

İLK AÇIKLANAN YARIŞMACI: BAYHAN
ACUN ILICALI AÇIKLADI: İKİNCİ İSİM DİLAN ÇITAK
DİLAN ÇITAK KİMDİR?
SURVİVOR 2026 KADROSU: KİMLER KATILACAK?
Güçlü İddialar (Söylenti)
Onaylı İsimler
SURVİVOR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
SURVİVOR TÜRKİYE: FORMAT VE YAYIN
GEÇMİŞTEN BUGÜNE: ŞAMPİYONLAR VE FİNALİSTLER (SEÇİLMİŞ)
Yıl / Sezon Şampiyon İkinci Not 2005 — Büyük Macera Uğur Pektaş Özgür Şimşek İlk sezon 2014 — Ünlüler/Gönüllüler Turabi Çamkıran Gökhan Keser Turabi’nin 1. şampiyonluğu 2015 — All Star Turabi Çamkıran Merve Aydın Turabi’nin 2. şampiyonluğu 2017 Ogeday Girişken Adem Kılıçcı Ogeday’ın ilk zaferi 2018 — All Star/Gönüllüler Adem Kılıçcı Nagihan Karadere Adem’in 1. şampiyonluğu 2019 — TR/GR Yusuf Karakaya (TR) Seda Ocak (TR) Yunan şampiyonu: Katerina Dalaka 2020 — Ünlüler/Gönüllüler Cemal Can Canseven Barış Murat Yağcı - 2021 — Ünlüler/Gönüllüler İsmail Balaban Yiğit Poyraz - 2022 — All Star Nisa Bölükbaşı Adem Kılıçcı - 2023 — Ünlüler/Gönüllüler Nefise Karatay Özgür Tetik - 2024 — All Star Ogeday Girişken Nefise Karatay Ogeday’ın 2. şampiyonluğu 2025 — All Star/Gönüllüler Adem Kılıçcı Batuhan Karacakaya Adem’in 2. şampiyonluğu
BAYHAN HAKKINDA KISA NOTLAR
SURVİVOR 2026 KADROSU HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR
Survivor 2026’nın ilk yarışmacısı kim oldu?
Survivor 2026’nın ikinci yarışmacısı kim oldu?
Kimler katılacak, resmi kadro açıklandı mı?
Survivor 2026 formatında değişiklik var mı?
Program nerede yayınlanacak?
Önceki yılların en dikkat çeken şampiyonları kimler?
ÖZET: SURVİVOR 2026’YA DOĞRU
