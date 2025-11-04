Survivor 2026 Kadrosuna bir isim daha! | Üçüncü yarışmacı kim oldu? Söylentiler neler?

İLK AÇIKLANAN YARIŞMACI: BAYHAN

Resmi Survivor 2026 için ilk doğrulanan isim şarkıcı Bayhan Gürhan oldu. 2003’te Popstar Türkiye ile geniş kitlelere ulaşan Bayhan, yarışmaya yönelik duygusunu “heyecan” olarak tanımladı; tereddüdü olmadığını, adada sonuna kadar mücadele etmeyi hedeflediğini vurguladı. Mizahi bir dille, “adadan bağımsız bir yolculuğa çıksam yanımda güvenilir dostum Cango’yu götürürdüm” mesajı verdi.

ACUN ILICALI AÇIKLADI: İKİNCİ İSİM DİLAN ÇITAK

Acun Ilıcalı, sosyal paylaşım sitesi X üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili Dilan Çıtak Survivor 2026 Ünlüler&All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum" dedi. Böylece Survior 2026'ya katılacak olan ikinci isim resmen Dilan Çıtak oldu.

DİLAN ÇITAK KİMDİR?

2 Aralık 1989, İstanbul doğumlu olan dilan Çıtak'ın babası İbrahim Tatlıses, annesi Işıl Çıtak'tır. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunu bir Türk şarkıcıdır; müzik eğitimine Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nde keman, piyano ve şan dersleriyle başlayıp 2011’de Amerika’da (Berklee öğrencileriyle konserler dahil) dil ve müzik çalışmalarını sürdürmüştür.

Çocukluk ve gençlik yıllarında korolarda, caz orkestralarında solistlik yaptı, İskender Paydaş’ın projelerinde vokalistlik üstlendi. “Kasko” ve “Çık Dışarı” gibi single’larının yanı sıra “Babamdan Kalma” albümünde “Kal Benim İçin”, “Dom Dom Kurşunu”, “Haydi Söyle”, “Bir Kulunu Çok Sevdim”, “Maalesef” yorumlarıyla dikkat çekti; günümüzde sahne çalışmalarının yanında piyano ve keman üzerine müzik eğitimi vermektedir.

2022’de şarkıcı Levent Dörter’le evlenen sanatçı, kariyerine 2003’ten bu yana aktif olarak devam etmektedir.

SURVİVOR 2026 ÜÇÜNCÜ İSİM: MERT NOBRE

Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklama şöyle: "Efsane futbolcu Mert Nobre Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum"