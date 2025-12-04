SURVİVOR 2026 YARIŞMACILARI | Ünlüler - Gönüllüler Takımında Kimler Var? Survivor 2026 Ne Zaman Başlayacak?
Ekranların fenomen yarışması Survivor, 2026 sezonu için geri sayıma başladı. Acun Ilıcalı’nın duyurduğu yeni yarışmacılar sosyal medyada büyük ilgi uyandırırken, izleyiciler hem Ünlüler hem de Gönüllüler takımında kimlerin olduğunu merak ediyor. Peki Survivor 2026 kadrosu nasıl şekillendi ve yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar…
Televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor 2026 için heyecan artıyor. Acun Ilıcalı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sonrası Gönüllüler ve Ünlüler takımlarında yer alacak yarışmacıların büyük kısmı belli oldu. Her sezon izleyicileri ekran başına kilitleyen yarışmada bu yıl hangi isimlerin yer alacağı merak konusu olmuştu. İşte Survivor 2026 kadrosunda yer alacak isimler ve beklenen başlangıç tarihi…
SURVİVOR 2026 GÖNÜLLÜLER YARIŞMACILARI
Survivor 2026 Gönüllüler takımı, Acun Ilıcalı’nın paylaşımlarıyla netleşti. Hem erkek hem de kadın yarışmacılar açıklandı:
Gönüllüler Erkek Yarışmacılar
- Engincan Tura
- Eren Semerci
- Erkan Bilben
- Onur Alp Çam
- Ramazan Sarı
Gönüllüler Kadın Yarışmacılar
- Lina Hourich
- Gözde Bozkurt
- Nisanur Güler
- Başak Cücü
- Sude Demir
SURVİVOR 2026 ÜNLÜLER YARIŞMACILARI
Survivor’ın her yıl merakla beklenen Ünlüler kadrosu da güçlü isimlerden oluşuyor. Bu sezon Ünlüler takımında yer alacak isimler şöyle:
- Bayhan
- Dilan Çıtak
- Keremcem
- Mert Nobre
- Serhan Onat
- Meryem Boz
- Murat Arkın
- Deniz Çatalbaş
- Selen Görgüzel
- Seren Ay Çetin
SURVİVOR 2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor 2026’nın kesin başlangıç tarihi henüz duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz sezon 1 Ocak tarihinde yayın hayatına başlayan Survivor’ın, bu yıl da Ocak ayının ilk günlerinde başlaması bekleniyor. Yeni sezonun başlangıç tarihinin yakın zamanda resmi açıklamayla duyurulması öngörülüyor.
SURVİVOR 2026 YARIŞMACILARI TABLOSU
|Takım
|Yarışmacılar
|Ünlüler
|Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş, Selen Görgüzel, Seren Ay Çetin
|Gönüllüler
|Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler, Başak Cücü, Sude Demir
Survivor 2026 ne zaman başlayacak?
Survivor 2026’nın kesin başlama tarihi açıklanmadı. Geçen yıl olduğu gibi Ocak ayının ilk günlerinde başlaması bekleniyor.
Survivor 2026 Ünlüler takımında kimler var?
Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş, Selen Görgüzel ve Seren Ay Çetin Ünlüler takımında yer alıyor.
Survivor 2026 Gönüllüler kadrosunda hangi yarışmacılar var?
Gönüllüler takımında Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler, Başak Cücü ve Sude Demir bulunuyor.
Acun Ilıcalı yarışmacıları nasıl duyurdu?
Acun Ilıcalı, Survivor 2026 yarışmacılarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile duyurdu.
Bu sezon format değişikliği olacak mı?
Paylaşılan bilgilerde format değişikliğiyle ilgili bir açıklama yer almıyor. Yarışmanın klasik Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılması bekleniyor.