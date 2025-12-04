SURVİVOR 2026 YARIŞMACILARI | Ünlüler - Gönüllüler Takımında Kimler Var? Survivor 2026 Ne Zaman Başlayacak?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor 2026 için heyecan artıyor. Acun Ilıcalı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sonrası Gönüllüler ve Ünlüler takımlarında yer alacak yarışmacıların büyük kısmı belli oldu. Her sezon izleyicileri ekran başına kilitleyen yarışmada bu yıl hangi isimlerin yer alacağı merak konusu olmuştu. İşte Survivor 2026 kadrosunda yer alacak isimler ve beklenen başlangıç tarihi…

SURVİVOR 2026 GÖNÜLLÜLER YARIŞMACILARI

Survivor 2026 Gönüllüler takımı, Acun Ilıcalı’nın paylaşımlarıyla netleşti. Hem erkek hem de kadın yarışmacılar açıklandı:

Gönüllüler Erkek Yarışmacılar

Engincan Tura

Eren Semerci

Erkan Bilben

Onur Alp Çam

Ramazan Sarı

Gönüllüler Kadın Yarışmacılar

Lina Hourich

Gözde Bozkurt

Nisanur Güler

Başak Cücü

Sude Demir

SURVİVOR 2026 ÜNLÜLER YARIŞMACILARI

Survivor’ın her yıl merakla beklenen Ünlüler kadrosu da güçlü isimlerden oluşuyor. Bu sezon Ünlüler takımında yer alacak isimler şöyle:

Bayhan

Dilan Çıtak

Keremcem

Mert Nobre

Serhan Onat

Meryem Boz

Murat Arkın

Deniz Çatalbaş

Selen Görgüzel

Seren Ay Çetin

SURVİVOR 2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2026’nın kesin başlangıç tarihi henüz duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz sezon 1 Ocak tarihinde yayın hayatına başlayan Survivor’ın, bu yıl da Ocak ayının ilk günlerinde başlaması bekleniyor. Yeni sezonun başlangıç tarihinin yakın zamanda resmi açıklamayla duyurulması öngörülüyor.

SURVİVOR 2026 YARIŞMACILARI TABLOSU

Takım Yarışmacılar Ünlüler Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş, Selen Görgüzel, Seren Ay Çetin Gönüllüler Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler, Başak Cücü, Sude Demir

