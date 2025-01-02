Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Barış Murat Yağcı'nın hayatı ve kariyeri

Survivor Barış Murat Yağcı kimdir araştırması yeni sezonuyla izleyicisiyle tekrar buluşan Survivor'ın başlamasıyla birlikte hız kazandı. Eski futbolcu olan ve oyuncluğuyla tanınan Barış Murat Yağcı hakkında Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, nereli, kaç yaşında soruları gündemde. Peki, Survivor 2025'te All Star takımında yarışan Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Barış Murat Yağcı'nın hayatı ve kariyeri!

SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991'de İzmir'de doğdu. Oyuncu Birce Akalay'ın ve profesyonel futbolcu Berke Özer'in kuzenidir. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir. Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynadı, ancak sakatlandıktan sonra spor hayatına devam edemedi. Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

BARIŞ MURAT YAĞCI'NIN HAYATI VE KARİYERİ

Best Model of Turkey adlı yarışmaya katılıp "Best Fotomodel" seçildikten sonra yapımcılar tarafından keşfedilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini, 2014 yılında yayımlanmış olan Kocamın Ailesi adlı dizide Akın karakterini canlandırarak yaşadı. 2014 yılında yayımlanan Figüran adlı sinema filminde Serenay Aktaş'ın arkadaşı olarak rol aldı. 2015 yılında yayımlanan Kiralık Aşk adlı dizide Eymen karakterini, 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Şevkat Yerimdar adlı dizide ise Bora karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde Demir karakterini canlandırdı.

2020 yılında Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Survivor yarışmasına katıldı ve ikinci olarak bitirdi. 2022'de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmiştir