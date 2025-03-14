Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 13 Mart 2025 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

TV8'de yayınlanan Survivor All Star adlı yarışma programının 13 Mart Pazar 2025'ta yayınlanan bölümünde ünlüler ile gönüllüler arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyunu sonrası ise Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı araştırması hız kazandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise Survivor All Star eleme adayı için oylamaya gitti. eki, Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 13 Mart 2025 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte Survivor son bölüm ayrıntıları!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI 13 MART 2025?

Survivor All Star'da ikinci donukunulmazlık oyunu kazanı bu hafta mavi takım olarak anılan Gönüllüler takımı oldu. Dokunulmazlık oyununu gönüllülerin kazanmasıyla birlikte ünlüler takımından bir kişi 13 Mart'taki bölümde Survivor All Star üçüncü eleme adayı oldu.

SURVİVOR ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da ilk eleme adayı dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımından Yağmur seçildi.

Öte yandan adada haftanın ilk eleme adayı Elif olmuştu.

2. eleme adayı olarak belirlenen isim ise Asena oldu.