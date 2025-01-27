Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 26 Ocak 2025 Survivor All Star ilk eleme adayı kim oldu?

TV8'de yayınlanan Survivor All Star adlı yarışma programının 26 Ocak Pazar 2025'ta yayınlanan bölümünde ünlüler ile gönüllüler arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyunu sonrası ise Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı araştırması hız kazandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise Survivor All Star ilk eleme adayı için oylamaya gitti. eki, Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 26 Ocak 2025 Survivor All Star ilk eleme adayı kim oldu? İşte Survivor son bölüm ayrıntıları!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI 26 OCAK?

Survivor All Star'da donukulmazlık oyununu bu hafta mavi takım olarak anılan Gönüllüler takımı kazandı. Dokunulmazlık oyununu gönüllülerin kazanmasıyla birlikte ünlüler takımından bir kişi 26 Ocak'taki bölümde Survivor All Star ilk eleme adayı oldu.

SURVİVOR ALL STAR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da ilk eleme adayı dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımından Adilhan seçildi.