Survivor finali Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılacak: “Üniversiteyi nasıl ticarileştireceklerini bilemediler”

Survivor yarışması finalinin Boğaziçi Üniversitesi’nin Anadolu Hisarı Kampüsü’nde yapılacağı açıklandı.

Karara hem öğrenciler hem de akademisyenler tepkili.

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü akademisyeni Prof. Dr. Mine Eder, “Bunlar üniversiteyi nasıl ticarileştireceklerini bilemediler, artık yeni bir zirve bu. Fazla para kazanmak için böyle şeyler yapıyorlar, üniversitenin itibarıyla oynamak pahasına da olsa” ifadelerini kullandı.

Üniversitenin akademik takvimine göre final yarışmasının yapılacağı 11, 12 ve 13 Haziran tarihlerinde öğrencilerin mazeret sınavları ve Yabancı Diller Yüksek Okulu (YADYOK) İngilizce Yeterlilik Sınavı da yapılacak.

Üniversite yurtlarının açık olacak olması ve öğrencilerin yarışmanın yapılacağı tarihlerde sınavların devam ediyor olması öğrenci ve akademisyenlerin tepkisini çekti.

“YENİ BİR ZİRVE BU”

T24’ten Can Öztürk’e konuşan Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Dr. Mine Eder, şu ifadeleri kullandı:



“Okul ile yarışma arasında bir anlaşma yapılmış ve orada yapılacak deniyor.

Final sınavları bitti. Bayram sonrasında notların verilecek Notlar açıklanır ardından da yaz okulu başlar. O yüzden orada da yine bir öğrenci trafiği olur. Yurtlar hiçbir zaman kapanmıyor zaten yaz okuluna da öğrenciler geldiği için.

Bunlar üniversiteyi nasıl ticarileştireceklerini bilemediler, artık yeni bir zirve bu.

Sürpriz oldu mu derseniz olmadı. Biz bu kampüsün reklamlarda kullanılması konusunda, çok titiz bir kurumdan darmadağın bir üniversiteye geldik. Gördüğünüz gibi de Survivor için bilet satan bir kurum olmuşuz.

Onlar burada çok keyfi bir şekilde bir takvim çıkarttırıp o arada yaz okulu başlamadan önce orayı boş bıraktırtmış olabilirler. O yüzden öğrenciler oradayken bunlar yapılıyor gibi bir cümle kuramayabiliriz.

Asla sürpriz olmuyor. Fazla para kazanmak için böyle şeyler yapıyorlar, üniversitenin itibarıyla oynamak pahasına da olsa. Mazeret sınavları var onlar hâlâ devam ediyor. Ayrıca da 11'inde YADYOK İngilizce yeterlilik sınavı var. Bu örnek, üniversitenin ticarileşmesinde gelinen son noktayı gösteriyor.”