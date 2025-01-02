Survivor İsmail Balaban kimdir, nereli, kaç yaşında? İsmail Balaban'ın hayatı ve kariyeri

Survivor İsmail Balaban kimdir araştırması yeni sezonuyla izleyicisiyle tekrar buluşan Survivor'ın başlamasıyla birlikte hız kazandı. Yağlı güreş dünyasında elde ettiği şampiyonluklar ve Survivor 2021'deki birinciliğiyle tanınan İsmail Balaban hakkında Survivor İsmail Balaban kimdir, nereli, kaç yaşında soruları gündemde. Peki, Survivor 2025'te All Star takımında yarışan Survivor İsmail Balaban kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte İsmail Balaban'ın hayatı ve kariyeri!

SURVİVOR İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban, Antalya'nın Elmalı ilçesinde, Akçay köyünde 3 Eylül 1987'de doğmuştur. İsmail Balaban küçük yaşta güreşe ilgi duymaya başlamıştır. Balaban, çocukluk yaşlarında başlayan güreşle tanışmasının ardından, sporculuk kariyerinde büyük başarılar elde etmiştir. Yağlı güreşin en prestijli organizasyonlarından biri olan Kırkpınar'da iki kez başpehlivanlık kazanarak adını duyurmuştur.

İSMAİL BALABAN'IN HAYATI VE KARİYERİ

2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.

2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri'nde 2019 yılında final oynadı.

İsmail Balaban Survivor 2021 yarışmasında ise dikkatleri üzerine çekmiş ve yarışmayı birinci olarak tamamlamıştır.