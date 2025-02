Survivor kim elendi? Survivor All Star'da düello oyununu kim kazandı? Survivor elenen oyuncu 20 Şubat 2025

Survivor All Star isim TV8'de yayınlanan yarışma programının 20 Şubat 2025 tarihli programında yaşanan eleme etabının ardından Survivor kim elendi sorusu gündeme geldi. Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünü kaçıran izleyiciler Survivor All Star'da düello oyununu kim kazandı araştırması yapıyor. Çok sayıda yarışmacının dün akşam oyunda 'eleme potası' olarak ifade edilen etabında yarışmasının ardından Survivor kim elendi sorusu bu akşamki programın ardından belli olmuş olacak. Peki, Survivor kim elendi? Survivor All Star'da düello oyununu kim kazandı? İşte, Survivor elenen oyuncu 20 Şubat 2025!

SURVİVOR 1. DÜELLOYU KAZANAN İSİM

Survivor yarışma programında eleme adayı oyuncular Doğuş, Efecan, Poyraz ve Yunus Emre olarak belirlenmişti. Sedat'ın sakatlanması nedeniyle bir önceki erkek düellosunun yarım kalmasından kaynaklı olarak bu haftanın eleme adaylarının potadaki diğer isimlerle oyuna çıktı.

Survivor erkekler potasında eleme düellosundan çıkan isimler Sedat, Batuhan, Yunus Emre, Poyraz ve Doğuş oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Sedat, Batuhan, Yunus Emre, Poyraz ve Doğuş'un eleme adaylığı düşerken, finale kalan Efecan isimli yarışmacı Mehmet'in rakibi ve 21 Şubat Cuma akşamı gerçekleşecek iki yarışmacının mücadelesi sonrası kaybeden oyuncu elenecek.